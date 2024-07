Londra la limitazione del traffico del sindaco Khan ha abbattuto le emissioni di oltre il 20% in un anno Come eliminare 200mila auto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Nella battaglia tra il preservare l’aria e la salute dei cittadini e il garantire la libertà di muoversi a bordo dei veicoli privati in città, ad aggiudicarsi il round è Sadiqdie co-presidente di C40, il network globale di100 sindaci del mondo per promuovere azioni contro la crisi climatica. Un nuovo rapporto prova i benefici ottenuti dall’estensione di una delle misure ambientali più controverse, la cosiddetta ULEZ (Ultra Low Emission Zone o zona a basse) che dallo scorso 29 agosto copre non solo il centro dima anche tutte la cerchie periferiche imponendo una tassa ai veicoli inquinanti in base alla classe d’emissione. I risultati di uno studio sui primi sei mesi di estensione dell’area ULEZ mostrano una riduzione significativa degli inquinanti nelle aree suburbane dia cui sono state allargate le restrizioni: PM2.