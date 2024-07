LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | via alle semifinali di spada femminile Samele in pedana alle 20 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Ottima stoccata in allungo di Differt. 19:02 Inizia la semifinale tra Kong e Differt. Quest’ultima ha vinto tutti i suoi duelli per una sola stoccata, eliminando ai quarti la nostra Alberta Santuccio. 19:01 Davvero suggestivo l’ingresso degli atleti e dei commissari di gara nel Grand Palais di. INIZIA LA SESSIONE SERALE 18:59 Cresce l’adrenalina. Tra pochi istanti le sfide che varranno l’accessofinali per le medaglie nella. 18:54 Sessione serale che inizierà con ledel torneo di19.00 via alla sfida tra Man Wai Vivian Kong (HGK) e Nelli Differt (EST), poi spazio all’unica francese rimasta nei tabelloni odierni. Auriane Mallo-Breton (FRA) incrocerà le lame con Eszter Muhari (HUN). 18:50 Luigitornerà inpoco dopo le 20.