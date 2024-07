LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Assunta Scutto passa ai quarti e affronterà la giovane svedese Babulfath

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.56 Sarà dunque un match ostico quello che l’azzurra sarà chiamata ad affrontare contro la giovanissima scandinava (appena 18 anni). 11.55 Trova l’ippon per immobilizzazionechedunque il turno eaidi finale. 11.54 Shido per passività allache trova però immediatamente un waza-ari. 11.52 Ora(Svezia)-Kurbonova (Uzbekistan) che decreterà il nome dell’avversaria diaidi finale. 11.51 Ottima l’azione dell’azzurra che ha portato Laborde allo stremo delle forze trovando un ippon per immobilizzazione. 11.50 IPPON DI! 11.49 Shido per passività a. 11.48 Prende l’iniziativa l’azzurra quando abbiamo superato di poco metà gara. 11.47 Tolto lo shido ad. 11.46 C’è uno shido per l’azzurra per presa irregolare. 11.