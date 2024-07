LIVE Ciclismo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Bettiol in testa al traguardo tocca ai favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.18 In gara anche l’americano McNulty. 17.18 Sheffield ha 17? di vantaggio su Vacek al primo intermedio. 17.18 Partito lo svizzero Kueng. Tra 2 minuti toccherà a Filippo Ganna. 17.16 Parte il favorito di questa crono, il britannico Josh Tarling, campione europeo. 17.15arriva alcon il tempo di 38:06.77, 51 km/h di media. Davvero una prova positiva per il toscano anche in vista della prova in linea di sabato prossimo. 17.13 Tratnik ora all’arrivo in 39:38.12, sfonda la media dei 49 km/h. Ultimo chilometro per Alberto. 17.12 Ansari giunge alcon il tempo di 40:26.14: l’atleta dei rifugiati è il primo a concludere la prova. 17.11 Al via il norvegese Tobias Foss. 17.10 L’irlandese Ryan Muller passa davanti aanche al secondo intermedio con il crono di 25:53.50. 17.