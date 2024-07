Le giostre cadono a pezzi il brivido diventa un incubo | ecco cos' è successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Terrore al Luna Park. Leitmotive in molti thriller, in tanti film. Ci sono scene iconiche che raccontano la paura che si può annidare tra montagne russe, seggiolini volanti, e persino innocenti cavallini ondeggianti a far da sfondo a killer, omicidi, incidenti da. Persino il Re, Stephen King, ha ambientato uno dei suoi numerosissimi romanzi in un parco di divertimenti, dal titolo “Joyland”. Ma quel terrore sembra essere penetrato fittamente nella cronaca. Incidenti e feriti si stanno susseguendo, in quest'estate italiana, per fortuna senza vittime. Nella bella stagione, si sa, proliferano fiere, sagre, con il loro corollario di divertimenti con nuove attrazioni dai nomi esotici ma in fondo con gli stessi ingredienti: velocità,, adrenalina, a dosi più o meno massicce. Per fortuna lepiacciono sempre, ma l'imprevisto e il rischio sono in agguato.