Le Baronissiadi tornano a casa | tre giorni di sport per tutti!

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 27 luglio 2024) Si preannuncia spettacolare l’undicesima edizione della kermesseiva su strada più famosa del sud italia che questo anno tornerà al centro città. In controtendenza con la fotografia dell’attuale mondo giovanile, sempre più legato ai social, che ci rimanda l’immagine di un'”Italia in letargo” a Baronissi c’è l’Italia alla costante ricerca di emozioni e di benessere psico-fisico. Questo target sceglie sempre con maggiorefrequenza mete, luoghi, eventi non tradizionali dove si possono vivere le esperienze più vere ed autentiche, a contatto con la natura e la culturaiva, dove ci si possa sentire sé stessi in mezzo agli altri e non dei meri “consumatori” di un prodotto. Durante questo evento sarà possibile trascorrere del tempo per partecipare ed assistere a momenti memorabili messi in scena come in una rappresentazione teatrale, per un pieno coinvolgimento delle parti.