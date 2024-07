La longevità olimpica di Ni Xialian

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) Quando ha vinto le sue prime due medaglie d’oro in una competizione di alto livello era il 1983. La guerra fredda non era finita, il muro di Berlino era ancora in piedi, le notti magiche di Italia ’90 erano ancora lontane. E la sua Cina era ancora un peso leggero dello sport mondiale, anche se la stagione di riforma e apertura da poco lanciata dal «piccolo timoniere» Deng Xiaoping faceva sperare in un futuro migliore. Sabato 27 luglio, quando è in programma l’avvio del programma della competizione di tennis tavolo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, lei sarà ancora una volta lì, con la racchetta in mano. Anche se i colori sulla sua divisa non sono più quelli di quarantuno anni fa, ma quelli di Lussemburgo. La protagonista di questa storia si chiama Ni, sessantuno anni, ed è la prova vivente che non è mai troppo tardi per seguire i propri sogni in campo sportivo.