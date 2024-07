La Fortitudo chiude la rosa ufficializzato l’arrivo di Mian

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Fatta, quasi, la squadra, fatto lo staff, laè pronta a lanciare la sfida in vista della prossima stagione. Con l’ufficializzazione di ieri di Fabioperre ladella squadra a disposizione di coach Devis Cagnardi manca solo il cambio di Deshawn Freeman, con il nome di Marco Cusin che volente o meno, rimane quello più probabile in un mercato dove mancano reali alternative e dove, per un ruolo molto marginale, si preferisce affidarsi più all’usato sicuro che alla possibile scommessa. In attesa quindi di un friulano, lane ufficializza un altro:appunto. Nato a Gorizia il 7 febbraio del 1992, ala di 196 centimetri, cresce cestisticamente nelle giovanili di Udine.esordisce tra i senior a Varese, seguono i passaggi ad Agrigento per un biennio, con la promozione in serie A2. Viene convocato ventenne da Pianigiani in nazionale maggiore.