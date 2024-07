Juventus incompleta Giuntoli compra ancora | Koopmeiners e Todibo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Torino, 27 luglio 2024 – Non è certo la prima amichevole a bocciare il nuovo progetto Juve. Sarebbe una follia. Di sicuro, come affermato ieri da Thiago Motta, va presa nel modo giusto. Il tre a zero contro il Norimberga espone chiaramente il cartello lavori in corso, sia sul campo, dove Motta ha bisogno di tempo per far assimilare le sue idee, sia dietro la scrivania, dove Cristianoè a caccia di tre rinforzi per aumentare la competitività della rosa. Il tecnico si è detto fiducioso sul fatto che i rinforzi arriveranno e la squadra sarà competitiva, così il direttore prova ad accelerare sugli ultimi colpi in entrata. Ultimi tentativi perIl primo obiettivo per il centrocampo, per completare il reparto dopo Thuram e Douglas Luiz, è indubbiamente Teun