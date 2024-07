Italia e Cina ripartire dalle parole di Mattarella Parla Quartapelle Pd

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 luglio 2024) “Per un Paese esportatore come l’è importante tenere buone relazioni con tutti. Lanon fa eccezione, ma c’è una questione che riguarda i settori strategici. Su questi settori io credo che abbiamo imparato, a nostre spese, come sia necessaria una partnership più forte con i nostri alleati tradizionali”. Così a Formiche.net la deputata del Pd Lia, componente della commissione Esteri della Camera, alla vigilia della visita a Pechino della premier Giorgia Meloni.dopo la Via della Seta: da dove? I rapporti non si sono mai interrotti. Non è che c’è stata una dichiarazione di guerra tramite l’interruzione del Memorandum, semplicemente il mancato rinnovo è una presa di coscienza che quel memorandum era più un segnale politico di vinza di un esecutivo, che i governi successivi non hanno mai voluto confermare.