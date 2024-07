Gesesa-Benevento il calendario e le zone interessate dalle prossime interruzioni idriche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 27 luglio 2024) Tempo di lettura: 8 minuticomunica che, non essendo variate le condizioni che hanno generato lo stato di carenza idrica in cui si trova la città di, è costretta a proseguire con le chiusure notturne in alcunedella Città di. Si comunica inoltre che le chiusure del presente comunicato sono state organizzate in modo tale da poter gestire lo spegnimento, nell’ambito delle suddette chiusure, per qualche ora, salvo imprevisti, della centrale ed i pozzi di Pezzapiana al fine di effettuare delle urgenti verifiche elettriche ed all’esito delle stesse, eventualmente, degli interventi di manutenzione straordinaria. L’erogazione idrica sarà sospesa, quindi, nelledi seguito indicate nella notte tra il 29 ed il 30 luglio, nella notte tra il 30 e 31 luglio e nella notte tra il 31 luglio e 1 agosto. La fascia oraria di chiusura saràore 22.