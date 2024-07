Fare meglio di Tokyo | perché l’Italia a Parigi può puntare a un’altra Olimpiade da record – I campioni da medaglia e l’incognita degli ori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Nello sport – si dice – vincere è difficile ma ripetersi lo è ancora di più. È questa la grande sfida delalle Olimpiadi di2024, al via venerdì 26 luglio: bissare l’incredibile trionfo di2021, edizione che è entrata negli annali per lo straordinario bottino di 40 medaglie, alcune delle quali (l’atletica con i 100 metri di Jacobs, Tamberi e la staffetta) sono già diventate leggende. Eppure l’ambizione neanche troppo celata della spedizione azzurra è quella diancora: con Ceccon e Ganna, l’atletica, la scherma e le discipline di lotta,2024 dovrà rappresentare la consacrazione per lo sport azzurro ai vertici mondiali.