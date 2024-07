David Neres nel mirino del Napoli è l’obiettivo per l’attacco | la strategia di Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024)continua ad essere neldel. Il DSsegue l’attuale calciatore del Benfica. Ilè molto attivo sul mercato in entrata e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il club azzurro è alle prese con il ritiro pre stagionale, ma al tempo stesso la dirigenza è focalizzata sui colpi in entrata. I reparti da rinforzare sono diversi, ma in modo particolare si continua a parlare del. Quest’ultimo, potrebbe essere orfano di Victor Osimhen che continua a restare neldel PSG in vista della prossima stagione. Al momento, però, la cessione non si è ancora sbloccata viste la tante dinamiche “complesse”. Il prossimo colpo delpotrebbe però riguardare le fasce. Quest’ultime, con ogni probabilità, saranno impegnato da Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano, ma naturalmente serviranno dei sostituti validi.