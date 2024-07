Dalle drag queen ad Aya Nakamura | tutte le scene delle Olimpiadi che hanno fatto infuriare l’estrema destra e i vescovi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) Una cerimonia di apertura2024 storica, anche e soprattutto nelle scelte dissacranti. Tanto da far andare sule furie. Francese e non solo. Alcuni dei quadri viventi messi in scena dal regista Thomas Jolly tra i monumenti della cittàaizzato commentatori conservatori cheevocato l’offesa a religioni e costumi. “Mi prendo la responsabilità di tutto, felicemente, collettivamente”, ha rivendicato uno degli autori, lo storico Patrick Boucheron parlando su France2. E se Marine Le Pen tace in un assoluto (e conveniente) silenzio, la nipote Marion Marechal grida alla presunta “ideologia woke” che avrebbe rovinato la manifesteazione. L’ultima cena con le– Non solo le destre, persino isi sono scagliati contro la scena che evocava il quadro “L’Ultima cena” di Leonardo Da Vinci sull’ultimo pasto di Gesù con i suoi apostoli.