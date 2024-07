Chiesa-Raspadori si scalda la pista legata allo scambio | si apre un clamoroso scenario per Conte!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 luglio 2024) Napoli e Juventus potrebbero mettere a segno unoimportante. Le due società son pronte a cedere Federicoe Giacomo. Sono ore calde per i club italiani. La nuova stagione sta per iniziare e tutti i club hanno voglia di ripartire al meglio. Naturalmente, per fare ciò, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata con grande forza. Tra le compagini più attive ci sono proprio Napoli e Juventus che hanno tanta voglia di tornare all’apice della Serie A. Infatti, proprio i due club potrebbero rendersi protagonisti di unoimportante in vista della nuova annata. Le due società starebbero lavorando proprio in questa direzione. Infatti, Napoli e Juventus hanno voglia di costruire una rosa all’altezza attraverso il mercato. Ad influenzare il tutto, sono ovviamente i nuovi allenatori.