Chi è Neres l’ala che fa impazzire Conte e il Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 27 luglio 2024) David: ruolo, caratteristiche e come si integrerebbe neldidel Benfica nel mirino di Manna. Il ruolo di: versatilità offensiva per ilDavid, classe 1997, è un’ala destra di piede mancino. La sua versatilità gli permette di giocare su entrambe le fasce e, all’occorrenza, come trequartista. Nel Benfica,ha dimostrato di essere letale partendo da destra per accentrarsi e cercare la conclusione o l’assist. Questa caratteristica lo renderebbe perfetto per il 3-4-2-1 o il 3-4-3 di, sistemi che privilegiano esterni offensivi capaci di attaccare gli spazi. Le caratteristiche tecniche che fannosi distingue per: 1. Dribbling ubriacante: la sua capacità di superare l’uomo nell’uno contro uno è il suo marchio di fabbrica. 2. Velocità esplosiva: sia nello scatto breve che sulla lunga distanza,è un fulmine. 3.