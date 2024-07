CdS – la foto fa impazzire i tifosi dell’Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 27 luglio 2024) 2024-07-27 15:24:24 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Riccardo Calafiori in viaggio verso Londra per iniziare la sua avventura con la maglia. Il difensore del Bologna, pronto a trasferirsi in Premier League dopo aver disputato un ottimo Europeo con la maglia dell’Italia, effettuerà la prima parte delle visite mediche nella capitale inglese, per poi raggiungere la squadra di Mikel Arteta negli Stati Uniti, dove completerà tutto l’iter che precede la firma sul contratto. Calafiori in viaggio verso Londra, lo aspetta l’Arsenalimpazziti alla vista dellapubblicata sui social dalla World Soccer Agency, guidata dal procuratore Alessandro Lucci, con Riccardo Calafiori in primo piano nell’aereo privato che sta portando il centrale del Bologna a Londra.