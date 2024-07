Auto si scontra con Tir sulla statale del Brennero due morti e un ferito

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 27 luglio 2024) Incidente mortaledel. Due persone sono decedute e una è rimasta ferita in uno scontro avvenuto questa mattina intorno alle ore 6.30 lungo la Strada12 a Pescantina, in provincia di Verona. Secondo quanto si è appreso, l'impatto è stato fra un'mobile e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 con tre mezzi, assieme alla Polizia Stradale e ai Vigili del Fuoco. La persona rimasta ferita è stata trasportata in codice verde all'Ospedale di Negrar di Valpolicella (Verona).