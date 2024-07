Vought Rising annunciata la serie TV prequel di The Boys con Soldatino e Stormfront

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 26 luglio 2024) Amazon ha annunciato che Theavrà unachiamata, nuovo show che avrà come protagonisti i personaggi di(in lingue originale Soldier Boy) e. Come leggiamo su IGN USA, Amazon ha annunciato questa nuovatelevisiva nel corso di un panel del Comic-Con 2024 di San Diego, rivelando chevedrà Jensen Ackles ed Aya Cash riprendere i loro ruoli dalladi successo di Prime Video. Invece il produttore esecutivo di The, Paul Grellong, ricoprirà il ruolo di showrunner con questa nuovaTV. E proprio Ackles ha annunciatosul palco del panel, aggiungendo che i produttori stanno attualmente scrivendo la sceneggiatura dello show.