Via Cavour brucia cassonetto del pattume FdI | Raccolta va rivista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)dato alle fiamme nella notte tra mercoledì e giovedì in via, vicino all’incrocio con via Manfredi. Triste lo spettacolo che si è trovato davanti chi ieri mattina passare di lì, pieno centro storico: cumuli di rifiuti inceneriti e mura annerite. "Non si può continuare a insistere senza rendersi conto che il sistema dirifiuti ideato appare inadeguato per sistema e contenitori troppo piccoli e non consoni visto che in prossimità si creano delle discariche a cielo aperto – protesta il consigliere comunale Simone Carapia (FdI) –. Il gestore non può continuare ad accumulare utili senza restituire efficienza: non esiste che nel salotto della città ci sia tale incuria e diventino una normalità topi e roghi".