Un’estate da favola

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Fin da piccola sognavo di stare sul palco. Adoro esibirmi dal vivo, sul palco mi sento a casa, mi batte il cuore quando vedo i miei fan sotto che cantano tutte le mie canzoni, quello sì mi dà un’energia incredibile". Parola dell’iconica e pazzesca Elettra Lamborghini, l’artista multiplatino che sta infiammando l’estate con il nuovo singolo ‘Dire fare baciare’, featuring Shade, l’hitmaker re del freestyle con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. ‘Dire Fare Baciare’ segna il ritorno in musica della trentenne bolognese, tra le donne con record d’ascolti delle estati italiane che nei soli ultimi anni ha collezionato oltre 13 dischi di platino con hit come ‘Pistolero’, ‘Pem Pem’, ‘Musica (e il resto scompare)’ solo per citarne alcune.