Un flop il tax credit per il Sud E Fitto scarica le colpe su Ruffini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ieri la Corte dei Conti, “vole” di certificare i ritardi del governo nell’attuazione del Pnrr, oggi l’Agenzia delle Entrate. Il governo Meloni non perde il vizio. È sempre alla ricerca, vedi il Superbonus, di un capro espiatorio per non dover riconoscere i suoi fallimenti. L’ultimo pasticcio è sulla Zes unica del Mezzogiorno, voluta dal ministro Raffaele. Ilo di imposta per la Zes ha fatto il pieno di domande. Ma di conseguenza la percentuale del contributo, a fronte delle poche risorse disponibili stanziate dal governo, come certificato dall’Agenzia delle Entrate, è risultata drasticamente ridotta.