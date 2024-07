Tennis calendario Olimpiadi 27 luglio | orari tv tutti gli italiani in campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sarà un inizio a tinte varie, quello riservato alper ledi Parigi 2024. Se da una parte si attende il debutto dei protagonisti della racchetta, dall’altra incombe il pericolo pioggia, qualcosa che gli appassionati ben conoscono dopo le pene sofferte al Roland Garros. Stavolta, complice il fatto che gli incontri si disputano al meglio dei 2 set su 3 anche per gli uomini, ogni discorso che si lega a problemi di programmazione dovrebbe essere sventato. Niente più programmazioni con spostamenti assurdi e conseguenze ancora peggiori, ma margini di manovra. Debuttano Iga Swiatek, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz in singolo e in doppio con Rafael Nadal e diversi azzurri, tra cui Jasmine Paolini, da sola e con Sara Errani, e la coppia Simone Bolelli/Andrea Vavassori.