Temptation Island 11 Alex e Vittoria un mese dopo | ecco se la coppia è tornata insieme o si è lasciata definitivamente

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laformata daPetri eBricanello è forse quella che più di tutte ha sorpreso i numerosi telespettatori di quest’ultima edizione di. La loro relazione, messa a dura prova all’interno del villaggio dei sentimenti, è terminata bruscamente. Da una partesi è abbandonato tra le braccia della tentatrice Nicole Belloni, dall’altra inveceè addirittura arrivata al bacio appassionato con il tentatore Simone Dell’Agnello. Inevitabilmente dunque la loro storia d’amore ha subìto un brusco cambiamento e i due sono usciti separati dal programma. Ma cosa è accaduto tra loro il? I due hanno avuto modo di confrontarsi? A raccontarlo sono stati i diretti interessati in un’esclusiva video su WittyTv. Il primo a raccontare è stato: Sto bene, ho ripreso in mano la mia vita e ho iniziato a pensare a me stesso.