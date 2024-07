Tavoli all’aperto obiettivo decoro Scatta la multa per tredici locali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Regina dichiara guerra ai furbetti dell’occupazione del suolo pubblico e cerca di porre un freno alla giungla dini e sedie abusive. Sono già 13 i verbali sollevati verso bar, attività di ristorazione ein ambito di occupazione indebita di suolo pubblico, rispetto alle autorizzazioni e metrature autorizzate, e da Palazzo Mancini si annuncia un altro giro di vite in prossimità del Ferragosto. "Il report comunicato pochi giorni fa dalla collega Claudia Gabellini in merito al lavoro degli ultimi mesi del corpo della polizia municipale mette in luce due elementi incontrovertibili sul tema dell’occupazione del suolo pubblico – dichiara il vice sindaco e assessore alle attività economiche Belluzzi Alessandro –.