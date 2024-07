Svaligia l’appartamento Ma i vicini lo scoprono e chiamano la polizia Arrestato dopo la fuga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Senza dubbio si può dire che l’unione, in questa situazione, abbia fatto davvero la forza. Nello specifico, permettendo alladi arrestare un ladro, che aveva appena messo a segno un colpo, assieme a un complice, in un appartamento di via Duse, recuperando anche tutta la refurtiva. Un risultato importante, in particolare in questa stagione calda per i furti, che aumentano di pari passo con lo svuotarsi della città. I fatti sono avvenuti intorno all’ora di pranzo di mercoledì e l’allarme è scattato quando sul cellulare del padrone di casa, in vacanza al mare, è scattata la segnalazione collegata alla telecamera di sorveglianza. Collegandosi, l’uomo ha visto due persone aggirarsi nel suo appartamento e ha chiamato subito un vicino di casa perché gli facesse la cortesia di andare a controllare.