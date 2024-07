Serie C I BIANCOROSSI SOFFIANO ACATULLO AL FORMIGINE E PER LA PRIMAVERA FIRMA ANCHE SANTERAMO JUNIOR Carpi salta l’amichevole di domani col Mantova per problemi di ordine pubblico

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024)Niente sfida a Molveno colper il. La prima amichevole stagionale dei, fissata alle ore 17 nella sede del ritiro dei virgiliani, alla fine non si giocherà. Decisione arrivata nella tarda serata di ieri dalla questura trentina che per motivi diha deciso di farre la gara. Troppo rischioso con la sola tribuna disponibile dello stadio di Molveno mettere di fronte le tifo(annunciate numerose) di, divise da grande rivalità. Ildunque è al lavoro per cercare un test alternativo, ma con appena 48 ore davanti è molto difficile.. Intanto comincia a prendere formala rosa della formazioneguidata da Roberto Valmori. Le ultime tre novità arrivano dal Sassuolo.