Se un imam detta legge agli italiani

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un predicatore islamico di Bologna ha lanciato l’accusa di apostasia, punibile con la morte, nei confronti di Magdi Cristiano Allam. Un affronto alla nostra civiltà. La settimana scorsa, su La Verità, Magdi Cristiano Allam si è rivolto al ministro degli Interni Matteo Piantedosi in un articolo in cui racconta come l’di Bologna lo abbia accusato di apostasia, di fatto rinnovando la condanna a morte che pende su di lui da quando scrisse il libro Viva Israele. Il fatto è molto grave, deve preoccuparci parecchio che unsi permetta in totale contrasto con laitaliana, che prevede la libertà di religione e di culto, di lanciare accuse di questo tipo. L’di Bologna, o sedicente tale, si chiama Zul-fiqar Khan, cittadino pachistano e, appunto, del Centro islamico Iqraa.