Se il Napoli vende Osimhen a 130 milioni piazza il quinto colpo più caro della storia del calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se ila 130ilpiùdelSono giorni caldi, e lo saranno ancora di più, per ilmercato del. Che sta proseguendo molto bene sul fronte cessioni (Lindstrom ufficializzato dall’Everton; Ostigard verso il Rennes; Cajuste nel mirinoFiorentina (wow!); Gaetano verso Cagliari). Ne manca una, quella più attesa: la cessione di Victor. Passaggio fondamentale per sbloccare l’affare Lukaku con cui il club azzurro è d’accordo da più di un mese. Ma deve incassare i soldi per. Come sappiamo, la clausola è di 130e l’acquirente in pole position è il Psg. Ora la domanda è: davvero il Psg spenderà 130per? Se dovesse accadere, sarebbe ilvita di Aurelio De Laurentiis.