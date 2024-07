Premierato Casellati | Nessuna deriva autoritaria nessuna bocciatura Ue Rafforza la democrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) “legge è perfetta e tutto è strumentalizzabile. Ma le criticità prospettate mi appaiono francamente cervellotiche in assenza di una proposta di legge elettorale che non va pensata non in astratto, ma con riferimento alla scelta della nuova forma di governo”. Così la ministra Elisabettatorna a illustrare l’impianto della riforma sule smonta le critiche pretestuose delle opposizioni. La norma antiribaltone è trasparente. “Il presidente del Consiglio eletto, in caso di dimissioni, può sciogliere le Camere o passare la palla ad un parlamentare eletto in collegamento con la sua lista. Previsione – spiega in un’intervista al Messaggero – voluta proprio per evitare ribaltoni, trasformismi, giochi di palazzo. Sarebbe surreale pensare a una decisione che fa capo al premier non concordata con la propria maggioranza”.