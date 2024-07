Più migranti meno turisti | delirio a Como ecco l' ultimo delirio della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) La questione immigrazione da tempo agita, città da cartolina e costantemente in vetrina grazie alle decine di vip che eleggono il lago a buen retiro o meta per vacanze salate quanto privilegiate, di sicuro ricasco per il territorio. Fra centro storico e dintorni ci sono oltre 6mila fra case vacanze e b&b, otto hotel 5 stelle lusso, il Passalacqua (nuovo albergofamiglia De Santis, aperto nel 2022) premiato come «migliore al mondo» nella guida “50 Best” e, per il 2024, sono «attesi 5 milioni di», spiegava a Vanity Fair il presidenteProvincia lariana, Fiorenzo Bongiasca.dunque ricca, desiderata, ma anche vittimasua posizione di frontiera e calamita per l'immigrazione: la Svizzera letteralmente ad un passo - possibile trampolino per il resto d'Europa - Milano e le opportunitàLombardia più “grassa” a pochi chilometri.