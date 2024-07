Perché Deadpool & Wolverine è un passo avanti e vince tutto tra i film di questa estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 26 luglio 2024) Per certi versiè più un evento che una semplice uscita cinematografica estiva rinfrescante e divertente. E se è così non è soloè un progetto che ci ha tenuto in sospeso per anni, prima tra i dubbi che non vedesse la luce, poi con un’attesa prolungata. Il punto è che il terzodel supereroe che il mondo dei supereroi lo prende in giro, lo dissacra, lo vive con la follia e l’animo dispettoso di un folletto irlandese, lo racconta rompendo la quarta parete e ammettendo di essere un fumetto tra i fumetti, è qualcosa di sso ma anche di complesso.