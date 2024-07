Paura per il noto volto Rai morso da un ragno violino in casa | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) È ancora allarme per i morsi delin Italia. Arriva adesso la notizia di un nuovo caso di attacco da parte di questo animale, dopo quello che è costato la vita al carabiniere Franco Aiello, deceduto a 52 anni in Sicilia. Stavolta a subire le conseguenze temibili della puntura delè stato undella TV. Per fortuna è corso subito in ospedale. I medici gli hanno aspirato il veleno, ma a distanza di qualche giorno il famoso della televisione ha ancora forti disturbi: dissenteria, vomito e svenimenti.per il giornalista Enrico Testa, capo redattore di Rai Sport, 53 anni. “Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il. Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118”, ha raccontato Testa al Messaggero.