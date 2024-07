Ottant’anni dopo ricordate le vittime del bombardamento di Paullo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Milano), 26 luglio 2024 - Con una cerimonia nella mattinata di oggi, venerdì 26 luglio 2024, i rappresentanti del Comune e di alcune realtà del territorio, tra le quali l’associazione Combattenti e Reduci, hanno ricordato ledi unaereo, nel quale morirono sei civili residenti a. Il 25 luglio 1944 alcune bombe sganciate dall’alto si abbatterono sulla casa e la lavanderia della famiglia Beretta, uccidendo Mario Beretta, 27 anni, e la sua bambina Luciana, di soli 4 mesi; morirono sul colpo anche Giannina Beretta, 22 anni, e Giuditta Maestri, 33 anni. Altre due persone, Rosa Conca in Civardi e Teresa De Stefani in Ferrari, spirarono nei giorni successivi, per le gravi ferite riportate.