Musetti sorpassa Rune nel ranking ATP! E se vince la finale a Umago…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lorenzoè indell’ATP 250 di Umago. Il carrarino è rientrato in campo dopo la semidi Wimbledon, è passato attraverso alcuni match non semplici come quello di ieri con Lajovic ed è arrivato fino in fondo. L’avvicinamento giusto per le Olimpiadi di Parigi, recuperando sensazioni positive sulla terra battuta.che oggi ha lasciato appena cinque game al giovane ceco Jakub Mensik, in una semiche si preannunciava insidiosa e tutt’altro che scontata. Una vittoria che porta l’azzurro ad affrontare Francisco Cerundolo per andare alla ricerca del terzo titolo ATP della carriera dopo quelli conquistati ad Amburgo e a Napoli. Una cavalcata quella di Amburgo che porta dividendi peranche nelATP: l’azzurro in questo momento ha scavalcato Holgere ha guadagnato la sedicesima posizione.