Michelle Hunziker pizzicata con lo storico ex | cosa sta succedendo FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 26 luglio 2024) Personaggi tv.sembra aver deciso di dedicare la propria estate alla sua famiglia. La nota showgirl è volata in Sardegna con le figlie Sole e Celeste, dove ormai fa tappa fissa, per trascorrere qualche settimana di totale relax. ( dopo le) Leggi anche: “Eccoti Noah”. La vip italiana diventa mamma per la prima volta (VIDEO) Leggi anche: Che lavoro fa Raul di “Temptation Island”: altro che sei stipendi al mesebeccata con loex:staè volata in Sardegna insieme alle sue figlie, Sole e Celeste, per trascorrere qualche settimana di totale relax, lontana dai rumori e dal caos di una città come Milano e, a quanto pare, anche dagli ex fidanzati. Fino a qualche settimana fa, il cuore della nota showgirl batteva per il manager Matteo Viazzer.