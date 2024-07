LIVE – Musetti-Mensik semifinale Atp Umago 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ile latestuale del match tra Lorenzoe Jakub, valevole per le semifinali dell'Atp 250 di, evento di scena sulla terra battuta. La testa trae Parigi per l'allievo di Simone Tartarini. Già sabato sera, in teoria, Lorenzo dovrebbe essere in campo nella capitale francese per il match di doppio in coppia con Luciano Darderi. 24 ore prima, però, c'è ancora unada giocare in Croazia e l'avversario è di quelli temibili.ha iniziato alla grnade la stagione, poi si è un po' fermato, ma in questi giorni ha mostrato tutto il suo talento. Appuntamento non prima delle ore 19:00 sul Goran Ivanisevic Stadium.