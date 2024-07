Lite col figlio che vuole i soldi per la droga | padre esasperato lo denuncia 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuto nel capoluogo presso l’abitazione di un’anziana la quale aveva segnalato che il nipote 20enne, in uno stato di forte alterazione psicofisica, poco prima aveva cercato di introdursi nella sua abitazione per chiedere una somma di denaro al, presente lì in quel momento insieme a lei. Al rifiuto della donna di aprire, il ragazzo dapprima danneggiava il portone di ingresso del palazzo, dirigendosi poi al secondo piano ove, non ricevendo alcuna risposta, colpiva più volte la porta d’ingresso con un oggetto contundente procurando vistosi danni.