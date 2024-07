L’Atalanta è volata in Olanda senza Miranchuk Zaniolo resta a lavorare a Zingonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo, 26 luglio 2024 –inper il primo impegno internazionale di un estate on the road per i nerazzurri. Domani pomeriggio alle 15 (diretta televisiva su Dazn) la Dea affronterà all’AFS Stadium di Alkmaar i padroni di casa dell’AZ 67, l’ex formazione di Teun Koopmeiners, protagonista dal 2017 al 2021 con 136 presenze e 35 gol. Si gioca in un impianto da 20 mila posti, con ingresso libero per il pubblico (attese alcune centinaia di tifosi bergamaschi nel settore ospiti) in un antipasto di sfida da coppe europee. L’AZ 67 è arrivato quarto nella scorsa Eredevisie e parteciperà alla prossima Europa League.