Judo il tabellone di Andrea Carlino alle Olimpiadi Serve l’exploit della carriera

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sabato 27 luglio,ore 10.00,avrà l’onore di salire sul tatami 2 del Grand Palais Éphémère per disputare l’incontro che aprirà (in contemporanea con un match-48 kg femminile previsto sul tatami 1) ufficialmente il programma delai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il piemontese, iscritto alla categoria -60 kg, è pronto ad affrontare la gara più importantesuaal debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi. Il 27enne azzurro, ripescato in extremis per legrazie alla riallocazione di una quota, non parte tra i favoritivigilia e potrà dunque combattere libero di testa, senza pressioni eccessive.vanta un terzo posto al Grand Slam di Astana dello scorso maggio come miglior risultato nel circuito maggiore, mentre a livello di grandi eventi ha raccolto una settima piazza agli Europei di Montpellier 2023.