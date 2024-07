Il tormentone dell’estate? I bergamaschi cantano e ballano Sesso e samba

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Bergamo. “” anche per le strade della nostra città. L’onda travolgente del singolo di Tony Effe e di Gaia ha invaso anche Viale Papa Giovanni e dintorni e il’hanno eletto come2024. L’argomento è stato al centro di questa puntata della nostra rubrica “Attenti al Palo”. La stragrande maggioranza degli intervistati ha indicato il brano dalle sonorità latine come hit di questo caldo periodo. Complice anche l’eco dell’enorme successo avuto dalla canzone nelle ultime settimane, che viene trasmessa a ogni ora del giorno e della notte da radio e tv. Un ritornello orecchiabile e semplice da riprodurre, tanto che molti non si vergognano persino di cantarlo al nostro microfono. E c’è anche chi si lancia in un simpatico ballo. Oltre a “”, non mancano apprezzamenti per “30 gradi” di Anna e per “Storie brevi” di Annalisa e Tananai.