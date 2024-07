Il Flacolascia Monza Colpani alla Fiorentina segue mister Palladino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Questa volta i megafoni di radiomercato rimbombano a tutto volume, dBrianza fino a Firenze: Andrealasciae va, riabbracciando Raffaele Pdino che un anno fa, da Ponte di Legno all’undici titolare, aveva puntato su di lui per la stagione della consacrazione. Finisce che i due si ritroveranno a braccetto al Viola Park. Il giocatore ha anticipato a ieri sera le visite mediche propedeutichefirma, per volare già in giornata in Inghilterra e unirsi ai nuovi compagni. Nelle casse monzesi 4 milioni di prestito oneroso, diritto di riscatto fissato a 12 e un massimo di 2 milioni di bonus per una cifra complessiva che arriverebbe a un totale di 18 milioni. Nei dialoghi tra i club laporta a casa la formula preferita, ilfa il prezzo.