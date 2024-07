Guardate che fa che tristezza Temptation Island tutti contro Martina | la reazione choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)2024, prima edizione terminata. A settembre ci saranno nuovi protagonisti ma nel frattempo il pubblico ha finalmente scoperto come è andato a finire il viaggio nei sentimenti delle coppie rimaste in ballo. Come Raul e, due dei fidanzati più discussi di questa edizione. Lo permettiamo: non è finita bene come nei casi di Jenny e Tony e Siria e Matteo. Che ci fossero delle forti difficoltà in questa relazione è apparso subito chiaro. Al villaggio lei si è subito avvicinata al single Carlo scatenando la gelosia e soprattutto la furia di lui, che dal.canto suo dopo qualche giorno ha avuto un feeling con la single Siriana. Si sono rivisiti sul famoso tronco giovedì 25 luglio, nella puntata conclusiva di. Leggi anche: “Noooo, non è possibile”.