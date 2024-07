Gratin di zucchine e patate | facilissimo e delicato

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ildiè un contorno semplice da realizzare,e scenografico. Si abbina perfettamente a qualsiasi secondo di carne o pesce, e può essere servito anche come primo piatto, vegetariano (non vegano per la presenza del parmigiano), se i nostri ospiti hanno esigenze particolari o se vogliamo variare un po’ la nostra dieta. Una volta pronto di conserva per un massimo di due giorni in frigorifero, ben protetto dalla pellicola alimentare. Si prepara in un lampo, affettandosottilmente e infornandole a crudo, ma ricordiamoci di tagliare gli ortaggi finemente, per favorire una cottura rapida e uniforme. Vediamo insieme ogni dettaglio.di: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 2150 gr di pangrattato 50 gr di parmigiano reggiano grattugiato qualche fogliolina di basilico q.b.