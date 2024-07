Giannetti e Mastalli | una Robur di lusso Ora ultimi innesti tra esperti e giovani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Con due pezzi da novanta per la categoria comeil Siena si è portato decisamente avanti nella costruzione della squadra da mettere a disposizione di mister Magrini prima che inizi la stagione ufficiale. All’appello però manca ancora qualche pedina e non solo quella relativa al portiere under. Nelle prossime ore arriverà molto probabilmente un terzino mancino giovane che potrà essere una alternativa, come età e come ruolo, all’ex Poggibonsi Di Paola (2005). Così facendo le corsie difensive saranno a posto visto che a destra ci sono già il confermato Morosi (2004) e l’ex Fulgens Foligno Zichella (2005). Per quanto riguarda gli over i citatihanno sicuramente aumentato la qualità dei rispettivi reparti ma come detto c’è bisogno di almeno altre tre pedine esperte, praticamente una ogni zona del campo.