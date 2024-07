Giacomo Maiolini 40 anni di Time Records | tra successi e nuovi progetti

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un compleanno importante quello che nel 2024 festeggiacon. 40 le candeline sulla torta di questa label nata quasi per caso e diventata tra le più importanti e influenti del panorama internazionale. Tante le intuizioni dell’imprenditore bresciano e le collaborazioni con i più importanti nomi della scena dance, che lo hanno portato a conquistare innumerevoli dischi di platino, di diamante, e 5 Grammy Award. «Tutto è nato diciamo per caso, perché io non sono né dj musicista. Ero un ragazzino che era appassionato di musica, che andava in discoteca per ascoltare la musica, non certo per le ragazze. Quando sentivo un brano suonato dal dj che mi piaceva andavo a chiedere che brano era e poi la settimanava andavo a comprare il disco. Poi andavo a casa di un mio amico che aveva un impianto grande e pensavamo sognavamo di fare i dj.