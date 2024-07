F1 GP Belgio Norris | Red Bull vicina dobbiamo migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) La prima giornata del fine settimana del Gran Premio delè terminata, con Landoche ha firmato la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere: “E’ andata bene oggi, la Redsembra molto veloce ed è” ha detto il numero quattro a Sky Sport Uk. “Sarà complicato domani. Ma la cosa più importante è chelavorare in vista della qualifica perché oggi non ero a mio agio con la macchina. I tempi erano buoni, ma voglio trovare più ritmo e più fiducia per domani perché”. F1 GP: “Red” SportFace.