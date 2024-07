F1 doppietta McLaren in FP2 a Spa Norris brilla sul giro secco 3 Verstappen davanti alle Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Maxchiama,risponde. Dopo una FP1 non troppo indicativa ma dominata dall’olandese della Red Bull, il venerdì va in archivio a Spa-Francorchamps con una bella prova di forza da parte del team di Woking nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2024, valevole come quattordicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nella simulazione di qualifica con gomme soft, Landoha firmato il miglior tempo assoluto in 1’42?260 sfruttando però un secondo treno di pneumatici a mescola morbida. Ottimi segnali sulper l’altra MCL38 con al volante Oscar Piastri e per la Red Bull di, rispettivamente secondo e terzo a 215 e 217 millesimi dalla vetta utilizzando un solo set di gomme per il time-attack.