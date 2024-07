Disastro TeleMeloni | ora anche l’Agcom certifica la crisi della Rai Bagno di sangue per i Tg

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 26 luglio 2024) Chefosse unlo diciamo (in molti) da tempo, Unione Europea inclusa. Ora però lonoi dati del. Secondo il report sugli ascolti dei primi 3 mesi del 2024, la Rai – o ciò che ne resta – ha vissuto una vera e propria emorragia di ascoltatori. Rai batte (ancora) Mediaset ma perde 1 milione di ascoltatori in 4 anni Nel periodo gennaio/marzo 2024, viale Mazzini ha sì superato Mediaset dell’1,2% (38,1% contro il 36,9%), ma nel 2020 la distanza risultava superiore di 5,6 punti percentuali (a favoreRai). In 4 anni, la Rai ha perso per strada il 23,1% di ascolti, qualcosa come 1,04 milioni di telespettatori. Catastrofe Tg1 (-4,4%) e Tg2 (-15,2%) Ma la tragedia si coglie appieno per quanto riguarda i dati dei telegiornali, che perdono su base annua il 5,2% degli ascolti giornalieri (da 10,74 a 10,19 milioni di spettatori).