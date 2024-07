Conferenza stampa Di Lorenzo arriva un aggiornamento | cambia l’orario

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Oggi avrà luogo ladi Giovanni Di: c’è unriguardoin cui questa inizierà. Giovanni Diha deciso di restare al Napoli dopo i tanti dubbi susseguitisi sul suo futuro. Il capitano azzurro hato idea infatti dopo l’iniziale volontà di lasciare il club comunicata tramite il suo agente Mario Giuffredi. In un mese fatto di burrascose dichiarazione del procuratore, la frattura è stata ricomposta grazie al certosino lavoro del presidente De Laurentiis e del nuovo allenatore Antonio Conte. Dopo la lettera ai tifosi con cui ha comunicato la sua decisione definitiva, Diha voluto metterci anche la faccia in un intervento inche si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio di oggi, in cui fare chiarezza una volta e per tutte in prima persona.